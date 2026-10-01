Уважаемые сотрудники районной газеты «Авангард», примите поздравления по случаю юбилея – 95-летия вашего издания!

На протяжении почти целого века газета остается верным спутником жителей района, рассказывая о судьбе Будакошелевщины, важных событиях, достижениях, тружениках всех сфер и отраслей, традициях малой родины. Она умеет объяснить, поддержать, подобрать нужное и доброе слово.

Пусть и дальше ваше слово будет веским и актуальным, а страницы – наполненными смыслами, именами, открытиями и хорошими новостями. У вас есть огромный потенциал для дальнейшего развития и роста. Будьте всегда первыми, объективными и востребованными.

Здоровья, счастья, оптимизма, интересной и плодотворной работы, творческих находок, профессиональных поисков в решении поставленных задач!