С юбилеем, уважаемые работники и ветераны районной газеты!

В наше время нет ни одной сферы, которая бы не находила освещение на газетных страницах. Справляясь со своими непростыми обязанностями, коллектив редакции проявляет настойчивость при выполнении поставленных задач, доказывает свою востребованность в обществе. Пусть и впредь ваш профессионализм способствует объективному освещению жизни района и людей, живущих на буда-кошелевской земле.

Примите пожелания неиссякаемого энтузиазма, крепкого здоровья, успехов в вашей нелегкой работе. Пусть каждый новый день несет вам и вашим постоянным читателям радость взаимного общения, созидания на благо малой родины.