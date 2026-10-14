Уважаемые женщины, дорогие мамы, от всего сердца поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери!



Это особый день, когда мы от души говорим самые искренние слова нашим мамам за всё, что они делают и продолжают делать для своих детей, – за терпение и понимание, за безграничную любовь и мудрость.

Мама воплощает в себе все самое прекрасное в мире – нежность, ласку, заботу, тепло родного дома, отдает себя без остатка, помогает нам стать увереннее, преодолевать невзгоды, а ее любовь беспредельна и не заменима ничем. Особые слова признательности выражаем матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, воспитавшим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Земной поклон вам за неустанный труд и душевную щедрость. Пусть в ваших домах всегда царят счастье и радость. Крепкого здоровья, семейного благополучия и ответного тепла от детей!