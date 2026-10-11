Уважаемые работники культуры, ветераны сферы, примите поздравления с профессиональным праздником!



Своим ежедневным трудом, преданностью выбранному делу, профес- сионализмом вы не только сохраняете культурные ценности нашего края и способствуете развитию его духовного потенциала, но и формируете у граждан чувство национального достоинства и взаимопонимания. Вы несете людям добро, красоту, гармонию, дарите хорошее настроение, радость общения с миром искусства. Благодаря вашему таланту и любви к культуре мы можем наслаждаться концертами, выставками и многим другим. Вы – хранители традиций и создатели нового.

Желаем неиссякаемого творческого потенциала, оптимизма, вдохновения для самых смелых идей, интересных проектов и достижений в вашем благородном деле. Пусть все задуманное вами всегда находит воплощение в реальность.