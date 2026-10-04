Уважаемые учителя, преподаватели и ветераны педагогического труда!

От имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и меня лично примите искренние поздравления с Днем учителя.

Вы выбрали одну из самых благородных и ответственных профессий — быть наставником, формировать характер и мировоззрение будущих граждан нашей страны. Ваш ежедневный труд требует не только глубоких профессиональных умений, но и терпения, душевной щедрости и искренней любви к детям.

Именно учителю принадлежит ведущая роль в образовательном процессе. Вы не просто передаете знания — вы формируете моральные ориентиры: доброту, честность, порядочность, любовь к родной земле и уважение к ее истории. Неустанное стремление ваших учеников к победам, их успехи на олимпиадах, в науке, спорте и творчестве — лучшее свидетельство значимости вашей работы.

Важнейшая задача педагога сегодня — патриотическое воспитание молодежи. Именно в стенах школы у ребенка закладывается чувство сопричастности к судьбе своей страны, уважение к ее многовековой истории, культуре и традициям, гордость за достижения соотечественников.

Убеждена, что ваши компетентность, энтузиазм и душевная щедрость всегда найдут живой отклик у учеников, а самоотверженное служение высоким идеалам просвещения будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы национального образования.

Особые слова признательности — ветеранам педагогического труда, которые заложили прочный фундамент белорусской школы и остаются примером верности призванию для молодых наставников.

Желаю всем вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, талантливых и благодарных учеников, мира и добра.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Н.И.Кочанова