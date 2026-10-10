Сертификаты на автомобили Лада «Нива Легенд» вручены директору КСУП «Губичи» Денису Астапенко и директору ОАО «Гомельлен» Николаю Бабушкину – выпускникам проекта «Школа молодого руководителя».

Фото Татьяны Титоренко