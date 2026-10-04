«Ваша профессия – это не просто работа, а истинное призвание, требующее колоссальной энергии, глубоких знаний, терпения и постоянного творческого поиска. Вы закладываете прочный фундамент будущего нашей молодежи, не только передаете знания, но и учите мыслить, принимать решения, быть честными и ответственными людьми».

Губернатор выразил учителям признательность за преданность делу и чуткое отношение к каждому ученику, педагогическое мастерство и мудрость, постоянное развитие и инновационный подход к работе:

«Ваш ежедневный труд способствует повышению интеллектуального потенциала Беларуси, формирует имидж страны на международной арене, вносит неоценимый вклад в развитие Гомельщины и страны в целом».

Гомельщина официально