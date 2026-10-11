«Гомельщина — край с богатейшей историей и самобытными традициями. Здесь бережно хранят память о прошлом, развивают народные промыслы и ремесла, сохраняют песни и обычаи Полесья, открывают новые имена и создают современные культурные проекты. И за всем этим стоят люди — талантливые, увлеченные, преданные делу», — говорится в поздравлении.

Благодаря работникам культуры, подчеркнул губернатор, жители региона имеют возможность прикоснуться к богатству родного края, а его культурное наследие становится известным далеко за пределами области.

Особые слова благодарности — ветеранам, создававшим культурную среду Гомельщины, сохранившим ее традиции и передавшим профессиональный опыт молодой смене.

«Крепкого вам здоровья, вдохновения, новых творческих идей и заслуженного признания. Пусть ваши проекты всегда находят отклик, а любимое дело приносит радость», — пожелал Иван Крупко.

Гомельщина официально