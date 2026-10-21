«Быть отцом – это глубокий, осознанный выбор и большая ответственность. Настоящий мужчина проявляет себя не только в больших делах и профессиональных успехах, но и в умении окружить близких заботой, создать для них атмосферу уверенности и безопасности».

Именно отцовское слово, сказанное вовремя и с любовью, дает ребенку опору на всю жизнь, учит отличать добро от зла, уважать честный труд и хранить верность своей Родине, говорится в поздравлении:

«Современное общество глубоко ценит мужчин, которые искренне и преданно относятся к родительскому долгу, бережно передавая семейные ценности из поколения в поколение».

Гомельщина официально