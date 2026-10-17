Почетной грамотой районного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства награжден управляющий сельскохозяйственным участком №1 РУП «Белоруснефть-Особино» Вячеслав Иванов, благодарности райсовета объявлены трактористу-машинисту ОАО «Николаевка» Сергею Карпову, главному агроному СУП «Андреевка» Светлане Кузьменковой, главному инженеру КСУП «Губичи» Сергею Матьянову.

Наталья Логунова

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