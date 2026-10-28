В областном центре руководителя приветствовали председатель облисполкома Иван Крупко и помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый.


Далее члены Президиума Совета Республики ознакомились с историческим наследием Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель облисполкома Иван Крупко, помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич увидели настоящее историческое представление.

Гостей встречали участники проекта гражданской инициативы, которые провели театрализованную экскурсию «Променад по владениям славного рода Паскевичей», ставшую одним из победителей ежегодного областного конкурса гражданских инициатив.

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