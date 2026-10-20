В Комитете госконтроля Гомельской области рассмотрено обращение жителя Петриковского района, который просил содействия в вопросе доставки средств реабилитации.

В Комитете госконтроля Гомельской области рассмотрено обращение жителя Петриковского района, который просил содействия в вопросе доставки средств реабилитации.

После проведенного оперативного вмешательства ему требовались стомийные системы, за которыми каждый месяц необходимо было ездить в районную больницу (медучреждение располагается в 19 км от места жительства заявителя).

Однако из-за состояния здоровья (является инвалидом II группы) на общественном транспорте делать это было затруднительно. Выход из сложившейся ситуации был найден совместными усилиями КГК, Петриковского райисполкома и администрации больницы.

Необходимые средства реабилитации жителю агрогородка доставят на транспорте, который несколько раз в месяц из амбулатории врача общей практики отвозит анализы в районную больницу.