Около 100 гражданам, доставленным в аэропорт Гомеля из прифронтового города Алешки, в разной степени была необходима медицинская помощь, сообщил журналистам начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома Сергей Белый, передает корреспондент БЕЛТА.





Сергей Белый подчеркнул, что оказание медицинской помощи было организовано главным управлением по здравоохранению облисполкома совместно с Министерством здравоохранения. «В оказании помощи задействована 21 бригада скорой медицинской помощи, включая один реанимобиль. Непосредственно в аэропорту участие в этой миссии приняли 45 медицинских работников. Кроме того, бригады дополнительно усилены врачами-травматологами и хирургами, а также педиатрами для оказания медицинской помощи детям», — рассказал он.

Дополнительно на базе 3-й городской клинической больницы в Гомеле было развернуто 15 коек на случай необходимости оказания медпомощи в стационарных условиях. «По прибытии граждан всем была оказана необходимая медицинская помощь, все осмотрены. Порядка 100 гражданам в разной степени была необходима медицинская помощь. В основном это повышенное давление, общее недомогание. Тяжелых пациентов не поступало, никто в госпитализации не нуждался. В ходе транспортировки никаких эксцессов не было», — уточнил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома. Дополнительно на базе 3-й городской клинической больницы в Гомеле было развернуто 15 коек на случай необходимости оказания медпомощи в стационарных условиях. «По прибытии граждан всем была оказана необходимая медицинская помощь, все осмотрены. Порядка 100 гражданам в разной степени была необходима медицинская помощь. В основном это повышенное давление, общее недомогание. Тяжелых пациентов не поступало, никто в госпитализации не нуждался. В ходе транспортировки никаких эксцессов не было», — уточнил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома.