Почетными грамотами районного исполнительного комитета отмечены: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства СУП «Андреевка» Дмитрий Марченко, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Дмитрий Свердлов. Благодарность райисполкома объявлена оператору процесса обработки зерна в элеваторе комбината хлебопродуктов РУП «Белоруснефть-Особино» Виталию Ковалеву, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Василию Абраменко, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства СУП «Андреевка» Александру Исаченко.
Наталья Логунова
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