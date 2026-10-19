В Беларуси с 19 по 23 октября будет проходить основной этап оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал». Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Масштабная акция направлена на предупреждение нарушений законодательства в сфере оборота оружия. «Милиционеры проверят условия хранения гражданами зарегистрированных пистолетов, ружей, а также напомнят о мерах безопасности при обращении с ними. Особое внимание правоохранители уделят выявлению нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, разъяснению населению порядка их добровольной сдачи», — рассказали в ведомстве.

В МВД отметили, что с начала года из оборота изъяты более 370 единиц незарегистрированного оружия и около 51 тыс. боеприпасов различного калибра. Добровольно граждане сдали свыше 380 единиц оружия и около 68 тыс. боеприпасов.

Милиция напоминает, что от уголовной и административной ответственности полностью освобождаются граждане, добровольно передавшие в органы внутренних дел любое незаконно хранящееся оружие и боеприпасы.