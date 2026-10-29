Буда-Кошелевским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении жителя райцентра, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчина обвиняется в покушении на убийство своего знакомого, которому нанес два удара ножом.





Инцидент произошел в одном из домов города. Как стало известно, двое знакомых распивали спиртные напитки. В ходе совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт: обвиняемый схватил нож и умышленно нанес своему знакомому два удара в левую часть грудной клетки.

Последствия нападения могли быть фатальными. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Однако благодаря своевременным действиям его жены, которая незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи, а также профессионализму медицинских работников, мужчину удалось спасти.

По данному факту проводится предварительное расследование. Обвиняемому предъявлено обвинение в покушении на убийство. Согласно ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Данный случай – очередное напоминание о разрушительных последствиях злоупотребления алкоголем, которое зачастую становится катализатором насилия и приводит к трагическим последствиям.

Подготовила Татьяна Титоренко