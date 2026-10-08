В новом учебном году репетиционное тестирование пройдет в формате восьмимесячного курса из трех последовательных модулей. Регистрация на первый модуль стартует 9 октября, пункты проведения РТ начнут работу 15 октября, сообщили в Министерстве образования Беларуси.

Первый модуль продлится с октября по декабрь, второй – в январе-феврале, третий – в марте-апреле. Каждый модуль включает полноценное тестирование, составленное по спецификациям экзаменационных материалов.

Тестирование на бумажных бланках сохранится. Дополнительно абитуриенты, не сумевшие прийти очно, смогут пройти аналогичный тест онлайн в конце каждого модуля. В конце января состоится генеральная репетиция централизованного экзамена, в мае – комплексный тест.

Новинка этого года – виртуальный помощник Рикзик в личном кабинете участника. Он будет сопровождать абитуриента на протяжении всех модулей и помогать в подготовке.

Все действующие пункты проведения РТ сохранятся. В Минске дополнительно откроются 14 площадок на базе библиотек в рамках совместного проекта «Идем в библиотеку вместе с РИКЗ». В библиотеках организуют выставки учебной литературы, а результаты тестирования будут обрабатываться за пять дней.