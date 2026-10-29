Из аэропорта Гомеля вылетел борт с представителями российской и украинской делегаций, которые принимают участие в гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на херсонском направлении, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее представители Москвы и Киева прибыли на белорусскую территорию: самолет с российской делегацией Ранее представители Москвы и Киева прибыли на белорусскую территорию: самолет с российской делегацией приземлился в аэропорту Гомеля, а украинская делегация приехала в пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельском районе.

в аэропорту Гомеля. С первых минут был задан позитивный тон, представители Москвы и Киева обменялись рукопожатиями и пообщались. Встреча состоялась с участием белорусской стороны, которая присоединилась к гуманитарной операции. Российская и украинская делегации встретились в аэропорту Гомеля. С первых минут был задан позитивный тон, представители Москвы и Киева обменялись рукопожатиями и пообщались. Встреча состоялась с участием белорусской стороны, которая присоединилась к гуманитарной операции.

в этом большом международном процессе, стала первой отправной точкой и уже приступила к выполнению своей части обязательств по ранее достигнутым договоренностям. Минск оказывает необходимое всестороннее содействие Москве и Киеву, а также выступает гарантом данных процессов. Беларусь активно участвует в этом большом международном процессе, стала первой отправной точкой и уже приступила к выполнению своей части обязательств по ранее достигнутым договоренностям. Минск оказывает необходимое всестороннее содействие Москве и Киеву, а также выступает гарантом данных процессов.

Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам.

Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США — и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп — достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта.