5 октября состоялся розыгрыш призов конкурса подписки на 4-й квартал 2026 года. Участники прислали 312 квитанций, 27 из которых оказались призовыми.

Аэрогриль:

72. Липская Ю.Н.

Тепловентилятор:

17. Мискевич О.О.

Электрический чайник:

117. Адарченко Г.В.

Кружки с логотипом:

223. Хамлюк М.Ф.

93. Маркутова В.В.

263.Семченко В.А.

235. Воронцов С.С.

305. Шапыро А.Н.

284. Гамзунова Н.Ф.

283. Дыбаль И.В.

18. Грибова Е.Н.

212. Дроздова М.П.

179. Чуенков С.М.

148. Евсеенко Т.Е.

299. Городинец О.М.

Блокноты с ручками:

277. Радченко Н.Н.

192. Кундас О.А.

200. Матвеева Е.Е.

244. Веренкова Т.М.

123. Благодерова И.А.

190. Плуч С.Э.

154. Рубанов Д.А.

142. Ветошкина Л.Н.

199. Шалабудова Е.Е.

44. Гапон В.П.

15. Домасевич Е.А.

268. Эйсмонд А.А.