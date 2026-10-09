В соответствии с распоряжением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета и согласно «Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения» в целях обеспечения нормативного температурного режима принято решение о включении с 12 октября отопления для детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, специализированных учебно-спортивных учреждениях, музеях, государственных архивах, библиотеках и гостиницах.

Подготовила Екатерина Зайкова