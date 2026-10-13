В Минске с 15 по 17 октября в третий раз пройдет «Душевный фестиваль», сообщили БЕЛТА организаторы.

В рамках фестиваля 15 октября состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцене Минского городского дворца культуры талантливые вокалисты и инструменталисты поборются за денежный приз и участие в одном из фестивальных концертов.

Программа «Звездный шансон» порадует зрителей 16 октября. На одной сцене в столичном Дворце спорта встретятся признанные мэтры и молодые артисты. Среди главных звезд — народный артист Российской Федерации Александр Малинин и заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко.

17 октября в 15.00 начнется концерт «Душа народная» с участием Татьяны Куртуковой, Прохора Шаляпина и других исполнителей. Программа порадует зрителей не только любимыми мелодиями, но и настоящими сюрпризами — гости фестиваля станут свидетелями интересных творческих экспериментов, неожиданных дуэтов и ярких премьер.

А в 21.00 Дворец спорта превратится в огромную танцплощадку. Зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с Душевным радио». На сцену выйдет группа «Блестящие», а также белорусские артисты. По словам организаторов, музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив этот вечер в праздник безудержной энергии, настоящих танцевальных хитов и стопроцентного позитива.

«Душевный фестиваль» проходит в Минске уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей. В 2025 году концерты фестиваля посетили более 11 тыс. зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию свыше 200 тыс. человек.