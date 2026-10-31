Дорожно-транспортные происшествия с участием детей-пешеходов − актуальная проблема в современной жизни. Причины, послужившие возникновению ДТП — различны, как и сами происшествия.

За 9 месяцев текущего года произошло 38 происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, в которых 6 погибли и 38 — получили травмы различной степени тяжести.

В связи с этим, а также с целью предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних, в период с 2 по 6 ноября на территории Буда-Кошелевского района Госавтоинспекцией будет проведена профилактическам акция «Первые каникулы. Стань заметней в темноте!».

Внимание правоохранителей будет направлено на разъяснение взрослым участникам дорожного движения правил поведения на дороге с примерами уже совершенных конкретных происшествий, обращая внимание на необходимость постоянного контроля за детьми во время их пребывания на улице, а также мер правовой ответственности в случае ненадлежащего выполнения обязанностей по отношению к ребенку (ч.1 ст. 10.3 КоАП).

Сотрудниками ГАИ будут проведены рейдовые мероприятия и, в случае выявления нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних, с ними будет проводится разъяснительная работы по недопущению совершения правонарушений и опасности, поджидающей их на дороге.

Госавтоинспекция обращается ко всем взрослым участникам дорожного щижения с убедительной просьбой быть максимально предусмотрительными в отношении детей на дороге, подавать исключительно положительный пример для подражания, соблюдая Правила дорожного движения.

По информации ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД