Цели акции − предотвратить гибель людей от пожаров и других внешних причин.

В рамках акции обратиться в территориальные органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния своего жилья может любой желающий. Присоединяйтесь! Безопасность начинается с заботы.

Убедитесь, что автономные пожарные извещатели работают исправно. Если их нет – обязательно установите в доме или квартире.

В отопительный сезон регулярно проверяйте состояние отопительных приборов и электропроводки в своем жилище.

Позаботьтесь о близких, особенно тех, кто живет в сельской местности.

Помните, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, возложена на их собственников.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС