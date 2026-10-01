В этом году ее программа будет посвящена и особой дате – 25-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

У добрых дел всегда есть конкретный адрес. В дни акции работники МЧС и юные спасатели посетят одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны. Марафоны «112 добрых дел» и «101 добро» объединят тех, кто готов уделить время другим и оказать необходимую помощь. Эти визиты еще и возможность поговорить о безопасности дома, напомнить, как предупредить пожар и уберечь себя от беды. Для пожилого человека важны и помощь, и простое человеческое участие: когда его готовы выслушать, ответить на вопросы, поддержать.

Свое продолжение акция получит в учреждениях образования. Ребят познакомят с деятельностью БМООСП, расскажут о профессии спасателя-пожарного и возможностях, которые открываются перед участниками молодёжной организации. Дополнит встречи фильм о БМООСП, благодаря которому ребята смогут ближе узнать о деятельности юных спасателей.

Поговорить о личном опыте можно будет на диалоговых площадках с людьми, активно участвовавшие в работе организации, в том числе проходившие службу в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, а также руководители отделений БМООСП. Такие встречи позволяют услышать истории из первых уст и задать вопросы тем, кто хорошо знает спасательное дело.

Присоединиться к акции смогут и радиослушатели: в эфире радиостанций страны пройдет викторина «Молодежь за безопасность!». Материалы о деятельности организации появятся на сайтах учреждений образования, местных органов власти и общественных организаций, а также в ученических и родительских чатах.

Отдельное место в программе займет 25-летие БМООСП. К юбилею пройдут районные и областные мероприятия, а юные спасатели подготовят поздравление в формате флешмоба. Тёплым напоминанием о добрых делах ребят станут письма родителям активистов от председателей отделений организации – «Письмо маме». Завершит юбилейную программу республиканское мероприятие, которое состоится 16 октября.

«Молодежь за безопасность» приглашает ребят попробовать себя в полезном деле, узнать больше о работе спасателей и научиться внимательнее относиться к собственной безопасности и людям рядом. Чтобы помогать, не обязательно ждать взрослой жизни. Начать можно уже сегодня – с заботы о пожилом соседе, поддержки товарища и желания быть полезным.

Присоединяйтесь к акции от МЧС!

По информации Буда-Кошелевского РОЧС