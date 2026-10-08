С ребятами побеседовал ведущий специалист группы отбора на военную службу военного комиссариата Гомельской области Владимир Бухавцов.

Владимир Васильевич подробно рассказал ребятам о важности и особенностях военной службы в современных условиях. Он осветил все форматы прохождения службы: по призыву, по контракту, проинформировал об условиях и преимуществах поступления в военные учебные заведения Республики Беларусь, также поделился личным опытом службы в подразделении спецназначения. А парням напомнил о том, что выполнение гражданского долга – прямая обязанность каждого мужчины. Учащимся продемонстрировали военную амуницию и оружие.

Аналогичная встреча прошла и в СШ №1 г. Буда-Кошелево.

Ирина СНЕЖНАЯ, фото автора