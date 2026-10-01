За 95 лет вышло в свет 9377 номеров.

С районкой связаны судьбы журналистов, работников газеты и, конечно же, жителей Будакошелевщины.

Первые публикации наших земляков-писателей также нашли отражение на страницах издания, и на протяжении всех этих лет они продолжают дарить нам свои поэтические произведения.

«Авангард» и сегодня в авангарде!

Еженедельно он спешит в дома своих подписчиков, рассказывая не только о жизни соотечественников и родного края, но и областных, республиканских, мировых новостях и событиях.

За 95 лет издание претерпело различного рода преобразования – от печатных машинок и линотипов до компьютеризации и полос в цвете. Менялся и внешний вид газеты.

На фото номер газеты, вышедший в 1945 году.

На фото номер газеты, вышедший в 1965 году.

Екатерина Зайкова

Фото автора и из архива