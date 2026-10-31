Белорусские врачи очень душевные, настоящие профессионалы. Таким мнением поделились в беседе с корреспондентом БЕЛТА супруги Лариса Георгиевна и Иван Николаевич — эвакуированные жители прифронтового города Алешки на Херсонском направлении, где прошла гуманитарная операция, к которой присоединилась Беларусь.





Как рассказала женщина, в пути ее супруг почувствовал недомогание. «У него со спиной проблема. Белорусские врачи давление померили, таблеточку дали обезболивающую. Во всем помогли. И мы ехали в скорой. Он лежал, а я с ним рядом была. Меня тоже спрашивали о самочувствии, но я сказала: прекрасно себя чувствую. Только за мужа переживала», — поделилась женщина.

«Спасибо белорусским врачам, что помогли», — поблагодарила от всего сердца Лариса Георгиевна. «Спасибо белорусским врачам, что помогли», — поблагодарила от всего сердца Лариса Георгиевна.

«Белорусские врачи очень душевные, настоящие профессионалы», — добавил Иван Николаевич.

«Мы вообще благодарны всем, кто организовал нам весь процесс выезда (из Алешек. — Прим. БЕЛТА). Все прошло организованно, все хорошо. Беларусь встретила отлично. Как только мы приземлились, хлопцы подбежали, помогли вынести сумки, нам выйти. А потом сразу и супчик, и чаек, и кашу. Накормили так, что хватит доехать оставшуюся часть пути. Пайки принесли — еда, водичка. Спасибо всем, спасибо», — восхищена белорусским гостеприимством Лариса Георгиевна.

Она также рассказала, что впервые в Беларуси. «Я ехала, по дороге все рассматривала. Скажу: Гомель — красивый город, чистый. Понравился мне. Увидеть бы центр его. Думаю, там вообще красота», — добавила она. Она также рассказала, что впервые в Беларуси. «Я ехала, по дороге все рассматривала. Скажу: Гомель — красивый город, чистый. Понравился мне. Увидеть бы центр его. Думаю, там вообще красота», — добавила она.