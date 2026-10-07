На повестке — вопросы совершенствования антикоррупционного законодательства.

В ходе заседания отмечено, что благодаря системной работе правоохранительных органов и четкой государственной политике в стране сохраняется стабильность: уровень преступности снизился на 13%, последовательно уменьшается количество преступлений экстремистской направленности.

Особое внимание уделили защите стратегических секторов экономики: промышленности, сельского хозяйства, строительства.

Как отметила член Совета Республики, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, борьба с коррупционными проявлениями, обеспечение прозрачности государственных процессов и надежная защита экономических интересов Беларуси – основной приоритет в работе всех государственных органов и депутатов.

Гомельщина официально