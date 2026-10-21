На праздник были приглашены руководство района, представители разных профессий и возрастов. Всех их объединяет высокая и ответственная миссия – быть сильными, справедливыми, любящими.

Направив всем мужчинам теплые и искренние поздравления с Днем отца, председатель райисполкома Валентин Ундруль отметил:

– Вы являетесь достойным примером ответственного отношения к родительству. Быть отцом – значит быть опорой и защитой для своей семьи, мудрым наставником для детей, примером честности, трудолюбия и стойкости. Именно в отце дети видят первый идеал мужественности, а в его поступках и словах – настоящие уроки добра и справедливости. Как подчеркивает Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, отцовские наставления и авторитет помогают в жизни определять верные ориентиры, достигать целей и преодолевать трудности. Из поколения в поколение личный пример и доброе слово отца учат уважать старших, отвечать за свои поступки, любить и защищать Родину, гордиться ее историей и достижениями. В нашем районе живут замечательные отцы. Они трудятся на предприятиях и в организациях, служат в правоохранительных органах и Вооруженных Силах, воспитывают детей своим личным примером. Вы – надежная опора для своих семей и настоящий пример для подрастающего поколения. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, согласие и взаимопонимание, а свет детской радости и родительского счастья озаряет родную Беларусь.

Глава района вручил благодарственные письма райисполкома и подарочные сертификаты победителям районного конкурса «Мой папа – пример и опора»: врачу анестезиологу-реаниматологу центральной районной больницы Максиму Ковтунову, инженеру по техническому осмотру транспортных средств ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» Виктору Царикевичу, учителю физической культуры и здоровья Узовской школы Денису Ревину, машинисту трелевочной (лесозаготовительной) машины опытного лесхоза Денису Суворову, мастеру дорожному ДРСУ №184 Алексею Чуешову, сторожу Пенчинской школы Дмитрию Ткачеву, машинисту резальных машин цеха печати и клеевого ламинирования СП «АМИПАК»-ОАО Александру Кузьмину.





Свои яркие музыкальные поздравления папам подарили юные исполнительницы Божена Агажельская и Арина Тодорева. А завершилось мероприятие совместным фотографированием.

Наталья Логунова

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