Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту резонансного ДТП со смертельным исходом в Лельчицком районе. Согласно официальным данным ведомства, находившийся за рулем 17-летний подросток, а также часть несовершеннолетних пассажиров были нетрезвыми. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.





По предварительным данным, 31 октября ночью пять несовершеннолетних жителей Лельчиц после совместного отдыха решили покататься по району. 17-летний парень без разрешения взял дома ключи от Аudi старшего брата, сел за руль и повез приятелей за город. Водитель и часть пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения. Примерно в 3.30 часов на 77-м километре автодороги Р36 Мозырь — Лельчицы — Милошевичи — граница Украины юноша не справился с управлением и выехал на встречную полосу. При попытке вернуться в свою полосу автомобиль вынесло в правый кювет на дерево. Один 16-летний и двое 17-летних пассажиров погибли. Водитель и 15-летний пассажир доставлены в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники областного следствия и криминалистического отдела УСК. Следователи во взаимодействии с экспертами фиксируют следовую картину, изымают значимые для следствия объекты. Допрашиваются очевидцы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси. Окончательная правовая оценка действий водителя будет дана после проведения комплекса следственных действий.