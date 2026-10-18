В текущем учебном году они продлятся с 1 по 8 ноября. Вот несколько вариантов, как организовать досуг вашего ребенка.

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.

Программа в них насыщенная: познавательно-развлекательные и спортивные мероприятия, экскурсии, походы, посещения музеев, библиотек, выставок, трудовые десанты, встречи с интересными людьми.

Кроме того, в школах и гимназиях Гомельщины на период каникул будут работать кружки по интересам и секции по различным направлениям.

Еще один увлекательный и полезный вариант досуга — посещение с детьми театров, выставок, цирка. В Гомеле и райцентрах для этого есть все возможности.

Все учреждения региона и центры дополнительного образования готовят для детей по-настоящему интересные каникулы. Подробнее о формах детского досуга на каникулах мы расскажем на канале «Гомельщина официально».

Гомельщина официально