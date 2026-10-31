Она никогда не видела ту, в честь которой была названа, но в сердце юной жительницы г. Буда-Кошелево память о прабабушке занимает особое место. С историей ее жизни и героического пути одиннадцатиклассница СШ №1 райцентра – Школы мира Софья Евстратенко делится с вами, уважаемые читатели:

– Моя прабабушка Софья Васильевна Кухаренко (в девичестве Юденцова) родилась в суровом и живописном Северодвинском крае, в Охомском районе, Повинском сельском Совете, в селе Повинок. Ее родители – отец Василий Александрович и мать Прасковья Трофимовна – воспитывали пятерых детей. Софья была старшей, поэтому с ранних лет привыкла отвечать за младших, быть опорой для матери, – пишет Софья Евстратенко. – Как у миллионов советских людей той эпохи, детство ее прошло в труде и скромности. Окончив школу, она приняла важное решение – посвятить себя спасению других жизней. В 1940 году успешно окончила курсы медицинских сестер. И вряд ли тогда могла предположить, что эти навыки ей придется применять не в мирной больнице, а на полях сражений, под свист пуль и грохот снарядов.

Война ворвалась в жизнь семьи Юденцовых внезапно и беспощадно. Как и миллионы советских семей, они столкнулись с горем и лишениями. Брат прабабушки, Алексей, ушел на фронт и пропал без вести. Это известие навсегда осталось черной тенью в памяти родных. Брат Иван, сестра Любовь вместе с матерью не остались в стороне: ушли в партизанский отряд, чтобы сражаться с врагом на оккупированных территориях. Так вся семья моей прабабушки встала на защиту Родины: кто-то на передовой, кто-то в партизанских лесах. Первый муж Софьи Васильевны также не вернулся с войны: погиб, защищая Отечество. Эти потери изменили ее жизнь, но не сломили ее духа.

В 1941-м, как только началась война, Софья Васильевна была мобилизована. Учитывая медицинское образование, ее направили в эвакуационный госпиталь №2594, который действовал в составе войск II Белорусского фронта. Прабабушку назначили старшей медицинской сестрой. Это была огромная ответственность, на ней лежала организация ухода за тяжелоранеными, распределение обязанностей между младшим персоналом и зачастую принятие решений в критических ситуациях.

Эвакогоспиталь следовал за линией фронта. Раненые поступали непрерывно, после каждой атаки, каждого боя. Работать приходилось сутками, забывая о сне и отдыхе. Моя прабабушка не только перевязывала и ухаживала, но и сдавала кровь для раненых бойцов, буквально отдавая частицу себя, чтобы спасти чужую жизнь.

За образцовое выполнение боевых заданий, за десятки и сотни спасенных жизней, за смелость и самоотверженный труд Софья Васильевна была удостоена высоких государственных наград: ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени, а также нагрудного знака «Отличник санитарной службы» и медалей.

Война закончилась, но раны ее продолжали болеть. Потеряв первого мужа, пережив гибель брата и тяготы фронтовых лет, прабабушка нашла в себе силы жить дальше. В 1946-м она вышла замуж за Григория Прокофьевича Кухаренко, моего прадеда, который, как и она, испытал на себе все ужасы войны, получил инвалидность. Вместе они начали строить новую жизнь.

С 1946 года и до выхода на пенсию жизнь Софьи Васильевны была связана с Беларусью, с Будакошелевщиной. В 1951-м она устроилась работать в районную поликлинику. И здесь, в мирной жизни, осталась верна своему призванию: стала хирургической медсестрой. Работа в операционной требовала железной выдержки, точности и сострадания – качеств, которые война лишь закалила в ней. На протяжении долгих лет прабабушка спасала людей. Она вырастила троих детей: Михаила, Василия и мою бабушку, Татьяну. За самоотверженный труд и боевые заслуги была удостоена особого признания – персональной пенсии, которая давалась только за исключительные заслуги перед государством.

Для меня моя прабабушка – не просто строчка в архиве или список наград. Это живая история, пример того, как человек может сохранить человеческое достоинство, доброту и желание помогать другим, пройдя через самую страшную войну.

Ее жизнь – мост через время: от Северодвинского края до Беларуси, от юной девушки с курсов медсестер до старшей сестры эвакогоспиталя и хирургической сестры поликлиники. Ее судьба доказывает: настоящий подвиг – это не только взорвать дзот, но и вынести раненых, сдать кровь и в послевоенное время продолжать ежедневно дарить людям здоровье. Я горжусь тем, что я правнучка Софьи Васильевны, и считаю своим долгом сохранить память о ее пути для сверстников, одноклассников, будущих своих детей и внуков.

Исследовательская работа Софьи Евстратенко – не просто часть проекта «Женщины Великой Победы», занявшего в экспозиции школьного музея почетное место, и хороший опыт участия в международно-практических конференциях, это ценный вклад в многогранную поисково-исследовательскую работу учителя истории и обществоведения Виктории Тиличенко и ее учеников.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива