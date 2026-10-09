📌Вакансии размещены на «Общереспубликанском банке вакансий» на портале Государственной службы занятости Республики Беларусь:
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/2004337/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/2015232/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/2015238/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/2004346/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/2015214/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/2004374/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/2004368/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/2004364/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/2004362/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/2004360/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/2015218/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/2004353/detail-public/