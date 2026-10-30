📌Вакансии размещены на «Общереспубликанском банке вакансий» на портале Государственной службы занятости Республики Беларусь:
https://gsz.gov.by/registration/vacancy/290e2db9-aa37-43c5-bcfd-bf4d52447e3b/
https://gsz.gov.by/registration/vacancy/4ee61da3-bb1a-4e36-83bb-4053efe761fb/
https://gsz.gov.by/registration/vacancy/89f24846-6587-4641-b0bf-07d95913c4cb/
https://gsz.gov.by/registration/vacancy/cc9c6487-d74e-4815-901b-1da4a5368bb2/
https://gsz.gov.by/registration/vacancy/35343ee6-e17b-48ed-8fc3-f15ec46b9849/
https://gsz.gov.by/registration/vacancy/151cc031-158e-45ff-aa30-86cb2273c119/
https://gsz.gov.by/registration/vacancy/a63b2e7c-777f-4db2-966f-2de14259d812/
https://gsz.gov.by/registration/vacancy/9bebeb8e-4d18-4704-8bec-2ec19aa7391e/
https://gsz.gov.by/registration/vacancy/c399783b-123d-4651-89a8-ed5bab608390/
https://gsz.gov.by/registration/vacancy/17deadd7-2d54-49d3-b51d-105cee4a0883/
https://gsz.gov.by/registration/vacancy/149581ba-9c47-4a9f-bae9-783d2ac5f071/