Сегодня мы встречаемся с теми, кто стоял у истоков становления парламентаризма в нашей стране. Мне очень приятно, что здесь присутствуют представители первого созыва.

Тем, кто стал рядом с молодым Президентом, чтобы создать правовой фундамент нашей страны, было непросто, но они работали очень эффективно. Только в первый созыв приняли 18 Кодексов.

Сегодня члены Совета Республики — это лучшие представители от каждой области и Минска. Одновременно это и доверие, и огромная ответственность. Это люди — профессионалы своего дела, работающие в различных сферах и это даёт свои преимущества. Работая над законопроектами, они подсказывают, как правильнее в том или ином направлении двигаться.

Сегодня много говорили о взаимопонимании, дружбе. Важно, что тот, кто прошел школу Совета Республики, действительно понимает важность работы в законодательном органе.

Гомельщина официально