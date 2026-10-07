Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Контртеррористического форума, который проходит в Минске 7-8 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что белорусская земля расположена на историческом перекрестке мировых путей и цивилизаций, а белорусский народ хорошо знает цену мира и спокойствия.

«Борьба с терроризмом стоит в авангарде глобальной безопасности стран и регионов. Его координаторы и исполнители не признают ни государственных, ни моральных границ, убивая и калеча мирных граждан, в том числе стариков, женщин и детей, применяя самые изощренные и технологичные методы, включая искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, криптовалюты, закрытые сегменты глобальной сети, используемые для пропаганды, вербовки, финансирования и подготовки террористических актов», — говорится в приветствии.

Президент подчеркнул, что позиция Беларуси неизменна: терроризм — вызов, справиться с которым можно только сообща, в условиях тесного взаимодействия ключевых политических акторов и согласованности действий компетентных разведывательных служб мира. Поэтому, отметил Александр Лукашенко, в 2019 году, когда Минск принимал организованную под эгидой ООН международную контртеррористическую конференцию, белорусской стороной была предложена идея создания единого антитеррористического фронта — объединения усилий ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС и других международных структур.

«Убежден, что нынешний форум, который проходит в особый юбилейный год — год 35-летия Содружества Независимых Государств, 25-летия со дня основания Шанхайской организации сотрудничества и подписания Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, станет одним из практических воплощений нашей инициативы и логичным подведением итогов совместных антитеррористических учений ШОС и СНГ «Евразия-Антитеррор — 2026», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и успешных решений, способствующих консолидации усилий государств по противодействию терроризму и экстремизму, укреплению взаимного доверия между специальными службами во имя мира и стабильности на всем евразийском пространстве.