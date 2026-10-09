В Гомельской области в период по 15 октября проходит информационно- образовательная акция, посвященная Всемирному дню психического здоровья.

Психическое здоровье — это состояние благополучия, при котором человек может успешно справляться с жизненными стрессами, продуктивно работать и реализовывать свой потенциал. Согласно Закону Республики Беларусь оно определяется как состояние полного духовного благополучия человека, характеризующееся способностью адекватно осознавать окружающую действительность, свое психическое состояние и поведение.

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с нагрузками, которые могут подтачивать наши внутренние ресурсы. Заподозрить снижение уровня психического здоровья можно по таким признакам, как необоснованная тревога, частые вспышки агрессии, хроническая утомляемость, нарушения сна, ухудшение аппетита и стремление к замкнутости.

Чтобы эффективно справляться со стрессом, специалисты здравоохранения рекомендуют действовать комплексно и внедрять в жизнь базовые привычки.

Психическое здоровье человека находится под постоянным влиянием неблагоприятных внешних и внутренних факторов, которые называются стрессорами. Это могут быть трудности на работе, конфликты, личные и финансовые проблемы, перемены в образе жизни, недостаток общения и многое другое. Кратковременное сильное или длительное влияние таких факторов приводит к состоянию стресса, который вызывает постепенное ухудшение психического здоровья.

Нарушение психического здоровья проявляется во всех жизненных сферах, как профессиональной, так и семейной. Заподозрить снижение уровня психического здоровья можно по таким признакам как необоснованная агрессия, неспособность контролировать свои эмоции, необоснованные страхи и тревоги, слабость, утомляемость, снижение самооценки, стремлении к замкнутости, снижение интересов к повседневным делам, ухудшение аппетита и сна.

Чтобы эффективно справляться со стрессом, укрепить и сохранить психическое здоровье, действовать нужно комплексно.

Фундамент здоровья: Сон и питание

Здоровый сон: Спите не менее 8 часов в сутки. Глубокий сон восстанавливает работу нервной системы и служит главным щитом против развития психоэмоциональных расстройств.

Сбалансированный рацион: Избыток сладкой и жирной пищи провоцирует гормональные колебания, которые могут дестабилизировать душевное равновесие. Питайтесь регулярно и разнообразно.

Управление эмоциями и информационная гигиена

Контроль за стрессом: Учитесь вовремя отвлекаться от тяжелых мыслей и переключать внимание. Гнев и паника — плохие советчики. Старайтесь не превращать локальные неприятности в «мировую катастрофу».

Фильтрация контента: Минимизируйте негативные воздействия (ограничьте бесконечный просмотр тревожных новостей и токсичное общение в социальных сетях).

Физическая активность и досуг

Движение: Регулярная физкультура, пробежки или даже простые пешие прогулки на свежем воздухе помогают организму утилизировать гормоны стресса. Регулярные занятия физкультурой или спортом, выполнение любой работы, связанной с движением. Излишки адреналина накапливаются в организме и могут способствовать развитию психических расстройств. Физические нагрузки сжигают лишний адреналин и тем самым оказывают достаточно сильное профилактическое действие.

Приятные мелочи: Наполняйте досуг тем, что приносит вам искреннюю радость — будь то хобби, любимая музыка, чтение или прогулки. Разрешайте себе небольшие радости каждый день.

Поддержка и общение — Не замыкайтесь в себе, если вам плохо. Разделите свои переживания с близкими людьми, друзьями или семьей. Поиск поддержки — это признак силы, а не слабости. Отношения в семье. Этот пункт особенно важен для здоровья психики. К отношениям в семье следует относиться серьезно, поскольку регулярные ссоры с близкими людьми нередко являются причиной душевных расстройств. Преодоление зависимостей. Нужно начинать с тех, которые имеют выраженный физиологический характер: курение, чрезмерное употребление алкоголя и другие вредные привычки, которые мешают здоровому образу жизни. При этом важно быть осторожными: если зависимость резко выражена и от нее трудно избавиться следует обратиться к специалисту за помощью. Требуют внимания также психологические зависимости (например, напряженные отношения с другим человеком), которые вызваны, как правило, более глубокими причинами и для их разрешения также нужна помощь специалиста. Перемена образа мышления. Стремитесь как можно реже сталкиваться с негативом, меньше проводите времени у телевизора, компьютера, избегайте контактов с неприятными людьми. Ищите плюсы во всем, что вас окружает, и позитивно смотрите на жизнь во всех отношениях. Смех и чувство юмора. Ученые давно выяснили, что неподдельный смех положительно влияет на здоровье. Будьте веселы и чаще улыбайтесь, это очень полезно. Если относиться к жизни с юмором, улучшается настроение и укрепляется иммунитет. Общение с природой. Почаще выбирайтесь на природу, на дачу, ходите в лес за ягодами и грибами. Также человеку крайне необходим свежий воздух, поэтому полезно просто погулять по парку или скверу, погулять около водоема. Общение с природой нельзя представить без общения с домашними любимцами. Привязанность к животным формирует иной взгляд на мир.

Помните, что крепкое психическое здоровье – это путь к достижению поставленных целей и реализации своего потенциала. Для формирования позитивного мышления важно не то, что происходит вокруг, а то, как мы это воспринимаем.

Телефоны доверия для оказания экстренной психологической помощи:

— Республиканская «Детская телефонная линия» 8-801-100-16-11;

— телефон доверия РНПЦ психического здоровья 8(017)272 21 67 (понедельник-пятница с9.00 до 15.00);

— телефон экстренной психологической помощи г. Гомель 8(0232) 31 51 61(круглосуточно);

— горячая линия г. Гомель 8(0232)-30-63-47;

-для оказания психологической помощи в УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» обращаться по телефону: 7-66-42;

для оказания психиатрической помощи в УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» обращаться: 7-66-44.

В рамках акции 12 октября в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет проведена горячая линия. Свои вопросы можно будет задать врачу-психиатру-наркологу Семеновой Е.Л с 14.00 по 16.00 по телефону 7-66-44.