Рак молочной железы(РМЖ)-одна из самых актуальных проблем современной онкологии. По данным статистики, это заболевание занимает первое место среди всех злокачественных опухолей у женщин. Важно понимать: рак не появляется за один день! Ему предчувствуют изменения, которые можно своевременно обнаружить и пролечить.

Причины, факторы риска рака молочной железы:

Факторы риска, связанные с внешними воздействиями и образом жизни

Низкий уровень физической активности. Ученые обнаруживают всё больше доказательств того, что этот фактор повышает риск развития злокачественных опухолей груди. В то же время, достоверно известно, что регулярные физические упражнения помогают снизить риск, особенно в постменопаузе. Неизвестно, каким образом физическая активность способствует профилактике рака. Считается, что это происходит за счет нормализации веса, обменных процессов, гормонального фона, снижения уровня воспаления в организме. По поводу продолжительности и регулярности упражнений нет конкретных рекомендаций, но многие эксперты утверждают, что даже занятия по два часа в неделю принесут пользу.

Избыточная масса тела и ожирение. Лишний вес как фактор риска развития рака груди начинает сильнее всего действовать в постменопаузе. У женщины репродуктивного возраста гормоны эстрогены вырабатываются в яичниках. После менопаузы эту функцию в основном берет на себя жировая ткань. Если жира в организме много, то и гормонов будет вырабатываться больше. И это может способствовать росту злокачественной опухоли. Кроме того, у людей с лишним весом повышается уровень инсулина.

Употребление алкоголя. Риск увеличивается параллельно тому, как часто и в каких количествах женщина употребляет спиртное: o при употреблении 14 г этилового спирта в день риск повышается на 7–10% по сравнению с непьющими; o при употреблении 28–42 г этилового спирта в день – на 20%.

Возраст, в котором женщина родила первого ребенка, и количество беременностей. В целом у женщин, впервые родивших после 30 лет, риск развития рака молочной железы несколько выше. А первая беременность в молодом возрасте и несколько беременностей связаны с более низким риском.

Отсутствие грудного вскармливания. Исследования показывают, что кормление ребенка грудью несколько снижает риски, особенно если оно продолжается более года. Механизм такого защитного эффекта не изучен. Возможно, это связано с тем, что за счет длительного грудного вскармливания сокращается общее число менструальных циклов в течение жизни.

Факторы риска, на которые нельзя повлиять

Женский пол – наиболее очевидный фактор риска развития рака груди. У мужчин это заболевание тоже встречается, но намного реже.

Возраст. Со временем в клетках тела накапливаются мутации, в том числе связанные со злокачественными опухолями. Рак молочной железы чаще всего диагностируют у женщин старше 55 лет.

Наследственные мутации. Считается, что 5–10% злокачественных опухолей груди носят наследственный характер – они возникают на фоне мутаций, присутствующих в клетках тела с рождения. o Чаще всего среди наследственных мутаций, связанных с раком молочной железы, встречаются изменения в генах BRCA1 и BRCA2. В норме продукты этих генов участвуют в репарации (восстановлении) поврежденной ДНК. Если они не работают правильно, то ДНК не «чинится», в клетках накапливается еще больше мутаций, и эти клетки могут стать раковыми. У носительниц мутаций в генах BRCA1 или BRCA2 риск развития рака молочной железы к 80 годам составляет 70%. Кроме того, повышен риск развития рака яичников и некоторых других злокачественных опухолей. Также к раку молочной железы способны приводить наследственные мутации в других генах.

Семейный анамнез. Примерно у 15% женщин со злокачественными опухолями в молочной железе есть близкие родственники с таким же диагнозом. Если рак груди обнаружен у вашей матери, сестры или дочери, то ваши риски повышены почти в два раза, а если сразу у двух близких родственниц – в три раза.

Личный анамнез. Если у женщины уже был диагностирован рак груди, то риск возникновения злокачественной опухоли во второй молочной железе или в других органах немного повышен.

Раса и этническое происхождение. В целом рак груди у женщин европеоидной расы встречается чаще, чем у чернокожих, но у последних такие опухоли чаще диагностируются до 45 лет и характеризуются более высокой смертностью. Среди азиатских женщин и распространенность, и смертность от рака груди ниже.

Плотность ткани молочной железы. На этот показатель влияет соотношение жировой, железистой и фиброзной ткани. Чем больше двух последних, тем выше плотность молочной железы. При этом риск развития рака в 1,5–2 раза выше, чем у женщин с умеренной плотностью ткани груди. Степени плотности молочной железы по результатам маммографии

Особенности менструального цикла. Риск развития рака молочной железы несколько повышен, если: o первые месячные пришли до 12 лет; o менопауза наступила после 55 лет.

Как заподозрить болезнь?

Самый частый симптом-безболезненное уплотнение в молочной железе, которое женщина может прощупать сама. Также должны насторожить:

Изменение формы или размера железа.

Втяжение соска или кожи.

Выделения из соска, особенно кровянистые.

«Лимонная корка» на коже-отечность с ямочками.

Самообследование молочной железы:

В положении стоя с опущенными руками: осмотрите форму и внешний вид груди. С руками за головой осмотрите грудь на предмет изменений формы, размера и цвета кожи. Запрокиньте правую руку за голову и круговыми движениями прощупайте грудь на припухлости, затем повторите с левой стороны. Сожмите каждый сосок большим и указательными пальцами, чтобы проверить наличие выделений. Продолжите обследование лежа и прощупайте грудь по кругу от краев к соску. Убедитесь в отсутствии уплотнений в области подмышечных впадин.

Профилактика рака молочной железы:

Поддерживайте нормальный вес.

Будьте физически активны.

Ограничьте алкоголь.

Регулярно посещайте гинеколога и проходите скрининг.

Главное не боятся! Рак молочной железы перестал быть приговором. Благодаря современным методам диагностики и лечения, выживаемость при ранних стадиях достигает 90-95%. Единственное условие –своевременное обращение к врачу. Не пренебрегайте профилактическими осмотрами, ведь ваше здоровье — в ваших руках!

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Врач-онколог районной поликлиники Коробкина Е.Д.