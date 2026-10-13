С 14 по 21 октября в Беларуси пройдет масштабная Неделя родительской любви, приуроченная ко Дню матери (14 октября) и Дню отца (21 октября).



Материнство всегда являлось величайшей ценностью: из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпимость.

Празднование Дня матери уходит корнями в глубину веков. Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов Гее. Римляне преклонялись перед восточной Кибелой. Кельты в День матери чествовали богиню Бригиту. Начиная с 1600 года, в Англии каждое четвертое воскресенье Великого поста посвящалось матерям.

В этом году Беларусь в очередной раз отмечает День матери. Ведь в материнской любви, слепой до самоотречения, заключается будущее всего человечества.

Кто может лучше понимать жизненные реалии, тоньше их воспринимать, глубже чувствовать, дальше видеть и всегда первой прийти на помощь? Мать! Потому что сердце у нее материнское, значит, самое доброе, открытое, гуманное, всепрощающее.

Подтверждением престижа материнства является представление многодетных матерей к награждению государственной наградой Республики Беларусь — орденом Матери. Этот высокий знак материнской доблести был учрежден Указом Президента страны в 1995 году.

В будничной суете мы, к сожалению, нечасто задумываемся о том, что ежедневно делают для нас мамы. И как-то внезапно понимаем, что они всегда встают в несусветную рань, чтобы приготовить нам завтрак, и проводят бессонные ночи, если у любимого сына или дочери возникают какие-нибудь трудности. И не важно, сколько сыну или дочери лет, для мамы они всегда остаются детьми. Наши мамы ставят наши проблемы выше своих и спрашивают «Как дела?» потому, что это их действительно интересует.

В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь и тепло своей души.

Спасибо вам! Пусть каждой из вас чаще говорят теплые слова ваши любимые дети.

Сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. Мы все родом из детства, и мама — это первый человек, которого мы встретили на своем жизненном пути, и именно он оказался самым любящим. Нет такого непосильного груза, который она не взвалила бы на свои плечи с одной-единственной целью — облегчить жизнь своим детям. И каждый из нас, повзрослев, вечно хранит в своем сердце любовь и благодарность к матери.

21 октября в Республике Беларусь также отмечается День отца. Новый семейный праздник установлен Указом Президента Республики №198 от 9 июня 2022 года с целью подчеркнуть особую значимость роли мужчин в воспитании детей, создании крепкой и счастливой семьи. Хотя роль матери в процессе воспитания и развития детей никто не умаляет, связь ребенка с отцом не менее важна и ценна. Для сыновей именно отец является примером и нередко образцом для подражания. Поэтому данный праздник, несомненно, будет способствовать укреплению семейных ценностей, напоминая о важности роли отца в семье, о социальной ответственности в воспитании и развитии подрастающего поколения.

В рамках Республиканского дня Матери и Недели родительской любви в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будут организованы работы горячих телефонных линий:

14 октября с врачом-акушер-гинекологом Шатон Т.А с 14.00 до 15.00 по телефону 8 -029-397-77-03;

16 октября с врачом-педиатром Лозко М.В. с 11.00 до 12.00 по телефону 7-14-68.

УЗ «Буда-Кошелевсккая ЦРБ»