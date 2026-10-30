Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены факты незаконного получения одним из предприятий региона 1,6 млн. рублей средств бюджета, выделенных на создание специализированного промышленного оборудования.

Работы по реализации проекта продолжались почти 2 года, однако за это время предприятие не смогло создать соответствующее техническому заданию и конструкторской документации оборудование. Более того, для возмещения из бюджета были предъявлены суммы заработной платы научных сотрудников, фактически не принимавших участие в разработке оборудования.

По предложению КГК Министерством промышленности принято решение о возврате затраченных предприятием на изготовление оборудования средств в бюджет. В настоящее время возвращено более 400 тыс. рублей. Возмещение оставшейся суммы остается на контроле.

Председатель Комитета О.В.Садовский