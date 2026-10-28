Фильм «Батька Минай. Партизанская легенда» откроет XXXII Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», который пройдет в белорусской столице с 30 октября по 6 ноября под слоганом «Смотри. Живи. Цени». Об этом сообщили БЕЛТА организаторы.



«Участниками конкурса станут более 130 фильмов из 55 стран. Показы пройдут на пяти ключевых площадках Минска: в кинотеатрах «Москва», «Победа», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер», — рассказала начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Ирина Дрига.

Кинотеатр «Москва»

Здесь пройдет торжественная церемония открытия кинофестиваля. Фильмом-открытием станет белорусско-российская лента «Батька Минай. Партизанская легенда». В кинотеатре покажут программу конкурсов неигрового кино и короткометражных фильмов. Зрители увидят документальные картины из Великобритании, Колумбии, Венгрии, Испании, Египта и короткометражные — из Ирана, Таиланда, Канады. Состоятся Дни национального кино Беларуси, России, Казахстана.

Кинотеатр «Центральный»

В кинотеатре с 31 октября по 5 ноября пройдет основной конкурс игрового кино. В конкурсной программе фильмы «Халима» (Марокко), «Идеальная пара» (Танзания), «Прозрачные земли», «Тот самый ребенок» (Мьянма), «Город потерянных вещей» (Китай) и другие ленты.

Кинотеатр «Пионер»

Национальный конкурс откроется 31 октября в 11.30 показом фильмов «Чернобыль — 40. Код возрождения» и «Полесский заповедник. Жизнь после Чернобыля». В 13.00 состоится церемония открытия конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк». Зрителям покажут итальянский фильм «Грета и настоящие сказки». В ходе конкурса для самых юных покажут фильмы «Секрет Эфеса» (Турция), «Вински и тайна перевернутого города» (Финляндия, Эстония), «Второй дневник Паулины П.» (Хорватия, Сербия, Словения), «Мой север» (Россия) и «Бабай» (Казахстан). 4 ноября в 13.00 зрителей ждет торжественное закрытие конкурса детских фильмов «Лістападзік», после которого они смогут увидеть фильм-победитель.

Кинотеатр «Беларусь»

Здесь 31 октября пройдут показы сборников анимации «Хвостатые, крылатые и усатые» в 11.00 и «Все краски юмора» в 17.00. Далее, 2 ноября, покажут сборники «Я открываю мир» в 11.00 и «Невероятные истории» в 19.00. 3 ноября в 19.00 любители анимации смогут увидеть сборник «Острые грани».

Кинотеатр «Победа»

Будут представлены фильмы конкурса «Кино молодых» и национальных киношкол. На экране продемонстрируют работы молодых режиссеров из Мексики, Индии, Португалии, России, Германии и других стран. Сеансы запланированы на 13.00 и 17.00. Также пройдут Дни национального кино