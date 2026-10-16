С 1 октября в Беларуси официально стартовал отбор участников для нового, шестого сезона популярного экстремального шоу «Герои».

Проект, созданный Президентским спортивным клубом, Белтелерадиокомпанией и Министерством по чрезвычайным ситуациям, объявляет народный кастинг. Организаторы подчеркивают: шанс заявить о себе и побороться за главный трофей есть абсолютно у каждого, независимо от профессии и уровня физической подготовки.

Шоу, где обычные люди совершают невозможное

«Герои» — это не проект для профессиональных атлетов. Это вызов для обычных белорусов: бухгалтеров, учителей, спасателей, программистов, садовников, врачей и предпринимателей. Оказываясь в экстремальных условиях, участники проверяют границы своих возможностей, борются со страхами и доказывают, что стать героем может каждый.

Пока вся страна следит за драматичными баталиями юбилейного 5-го сезона (который стартовал 27 сентября на телеканале «Беларусь 1» в абсолютно новом формате под открытым небом), команда проекта уже готовит еще более масштабное и непредсказуемое продолжение. В 6-ом сезоне участников ждут уникальные полосы препятствий, борьба со стихией, проверка на командный дух и, конечно, главный приз — Кубок Героя и крупное денежное вознаграждение в размере 60 000 белорусских рублей на команду.

Кто может принять участие?

Ограничений по роду деятельности нет — проект ищет ярких, активных, целеустремленных и готовых к приключениям людей. Отбор проводится в двух возрастных категориях:

Взрослые: от 18 до 60 лет;

от 18 до 60 лет; Дети: от 12 до 14 лет.

Как попасть на кастинг?

Прием заявок открыт с 1 октября и продлится до 31 декабря 2026 года. Чтобы пройти первый этап отбора, необходимо сделать три простых шага:

Изучить правила проведения кастинга на официальном сайте проекта geroishow.by. Записать короткий видеоролик о себе (технические требования и подсказки доступны на сайте). Заполнить анкету на сайте либо отправить ее вместе с видео на электронную почту casting@geroishow.by.

Второй этап кастинга пройдет в конце января 2027 года. Здесь будущим героям предстоит продемонстрировать свою физическую подготовку, а также пройти собеседование на камеру с редакторской группой проекта. Именно по итогам этих встреч будут определены участники нового, 6-го сезона телешоу.

Проверьте себя на прочность, выйдите за рамки привычного и впишите свое имя в историю самого экстремального проекта страны. Пришло время действовать: возможно, следующий Герой — это именно вы!

Официальные промо-материалы, фото- и видеоконтент для информационного сопровождения кастинга на местах доступны для скачивания на сайте geroishow.by.