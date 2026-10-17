В Беларуси внесены изменения в стандарты на услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин. Скорректированные стандарты СТБ 2191.1-2020 и СТБ 2191.2-2020 опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

По новым требованиям при проведении тематического контроля и практического экзамена по управлению механическими транспортными средствами осуществляется видеофиксация. Видеорегистратор должен устанавливаться на внутренней поверхности ветрового стекла учебного транспорта в месте, не ограничивающем обзор. При этом при приеме тематического контроля, экзамена по учебной программе «Управление мотоциклом» должны использоваться средства видеонаблюдения (IP-камеры, видеокамеры и т.п.).

Регистратор должен производить аудио- и видеозапись дорожной обстановки с указанием времени и даты, запись действий обучающегося и инструктора, их голосов. Запись тематического контроля или практического экзамена будет храниться в учебной организации шесть месяцев.

Кроме того, по новым требованиям теоретические занятия по подготовке обучающихся проводятся только в очной форме, если иное не установлено законодательством.

Новые требования начнут действовать с 1 января 2027 года.