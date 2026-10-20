19-20 октября 1996 года в Беларуси зародился принципиально новый политический институт. В Минске прошло первое в истории независимой страны Всебелорусское народное собрание, участие в котором принял Президент Александр Лукашенко. Со временем ВНС обретет конституционный статус, станет высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь, определяющим стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающим незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. А тогда, 30 лет назад, Собрание и его стержневой элемент — президентский доклад «Только народ вправе решать свою судьбу» — стали мощным и ярким свидетельством народной политики Главы государства. И его опоры исключительно на народ и его интересы.



СКАЗАНО Президент Беларуси Александр Лукашенко: — Я ни минуты не сомневаюсь в мудрости и прозорливости белорусского народа, представителями которого вы являетесь. Уверен, вы правильно разберетесь в сложившейся ситуации и поможете это сделать тем, кто вас послал на это Собрание. Впереди у нас немало дел, много трудностей. Но я верю, что ничто не способно внести раскол между Президентом и избравшим его народом. Из доклада «Только народ вправе решать свою судьбу» на первом Всебелорусском народном собрании, 19 октября 1996 года.

Переломный момент

В тот год страна активно готовилась ко второму в своей суверенной истории референдуму. Необходимость такого арбитража была очевидной практически для каждого: к 1996‑му противоречия между Президентом и так и не привыкшим за два года к новому центру власти Парламентом обострились настолько, что Беларусь погрузилась в серьезный политический кризис. Для выхода из него Александр Лукашенко в августе 1996 года предложил провести референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию, превращающих республику из парламентско‑президентской в президентскую. Верховный Совет сам референдум поддержал, но решил при этом предложить народу альтернативный вариант Основного Закона: превратить республику в чисто парламентскую.

Такое решение тогдашних депутатов походило больше на агонию. 11 июня 1996 года наша газета писала о его тупиковости: «Верховный Совет во многих случаях говорил гораздо эффективнее, чем делал… Вряд ли в управлении государством можно добиться чего‑то путного, если даже наиболее солидные люди будут подменять законотворческую работу политической трескотней».

Самый открытый, честный и демократичный путь

Белорусская Конституция четко обозначала способ решения социально спорного вопроса: референдум. Более того, этот механизм годом ранее уже задействовался в Беларуси, то есть был отработан.

Тем не менее Глава государства сделал свою позицию и свою политику еще более народной. Стремясь наиболее полно обеспечить участие широких слоев населения в обсуждении волнующих общество проблем, принимаемых высшим руководством страны решений, Глава государства 29 августа 1996 года издал Указ «О созыве Всебелорусского народного собрания».

Обсудить стратегию и тактику развития страны было предложено почти пяти тысячам представителей всех слоев общества.

Форум собрал во Дворце спорта и объединил представителей всех регионов страны — людей разных социальных групп, профессий и возрастов.

— Сегодня идет борьба за власть, — объяснил Глава государства свою позицию осенью того же года на конференции Республиканской организации ветеранов. — Оппозиция стремится захватить фабрики, заводы, распродать землю в частные руки, выселить людей на хутора. Поэтому им, либералам и националистам, нужно искать какие‑то извилистые пути, чтобы пробраться к власти. Мне — не нужно.

Я выбираю самый открытый, честный и демократичный путь — совета с народом. И с этого пути я не сверну, какое бы давление на меня ни оказывалось внутри страны или из‑за рубежа.

Программа консолидации

Итогом обсуждения стало принятие первой в истории суверенной Беларуси программы социально‑экономического развития страны на пятилетку.

— Вспомните, сколько было шума и гвалта, что у нас нет программы, — говорил Александр Лукашенко в своем докладе на первом ВНС. — Сейчас она есть. Некоторые ее положения могут не устраивать Правительство, деловые круги промышленников и т.д. Главное, что она устраивает народ в целом и способна стать фундаментом консолидации всех слоев общества.

Народное вече решило, что стране нужно больше работать на экспорт, строить жилье и развивать агропромышленный комплекс. Справедливость этих выводов и сегодня, три десятилетия спустя, никто не сможет оспорить. Как и уникальность белорусской политической модели, важнейшим элементом которой стало народовластие. И Всебелорусское народное собрание как его воплощение.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПЕРВОГО ВНС «Собрание утверждает: поддержка Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, принятие предложенных им изменений и дополнений в Основной Закон объединит белорусский народ в деле построения демократического суверенного государства, обеспечения процветания нашей страны — Родины нынешнего и будущих поколений граждан республики».

ПЕРВОЕ ВНС В ЦИФРАХ

I Всебелорусское народное собрание созвало в минском Дворце спорта 4740 участников, обеспечив представительство всех регионов страны, наиболее крупных трудовых коллективов. Участниками Собрания стали рабочие и аграрии, руководители предприятий и организаций, представители государственных органов, работники социально‑культурной сферы, студенты, предприниматели, военнослужащие, пенсионеры, представители диаспор, дипломаты.

Как отмечается в изданном по итогам Собрания официальном сборнике его материалов, среди участников насчитывалось 993 депутата Советов разных уровней, в том числе 120 депутатов Парламента того времени — Верховного Совета. Участники первого ВНС представляли собой яркий срез всего белорусского общества. В зале присутствовали:

554 инженерно‑технических работника (11,7 процента от всего состава);

637 заводских рабочих и аграриев (13,6 процента);

720 работников социально‑культурной сферы (15,3 процента);

1064 руководителя предприятий и организаций (22,6 процента).

Самую массовую группу составили студенты, предприниматели, военнослужащие и пенсионеры — 1382 человека (30 процентов).

При этом 47 делегатов имели высокие почетные звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы. 936 человек были кавалерами других высоких государственных наград, 143 делегата удостоены почетных званий. Четверть от общего состава (1164 делегата, или 24,7 процента) составляли женщины. На первое ВНС были избраны 192 участника Великой Отечественной войны, 32 бывших воина‑интернационалиста.

Перед самим форумом по всей стране состоялись тысячи собраний, в которых приняли участие около 2,5 млн человек. «Право экспертизы власти должно быть предоставлено народу», — объяснял Президент суть ВНС в газете «Советская Белоруссия» 28 сентября 1996 года.

Источник: sb.by