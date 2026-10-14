В конференц-зале аграрно-технического колледжа собрались медики, учителя, контролеры, бухгалтеры, представительницы аграрной сферы, кадровые работники. И всех их объединяет самая важная миссия на земле – быть мамой.



Виновницам торжества слова поздравлений направил председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. «Материнство – величайшая миссия, основанная на любви, самопожертвовании и ответственности. Именно вы, дорогие женщины, являетесь хранительницами семейных традиций, нравственных ценностей и культурного наследия. Ваша роль в воспитании подрастающего поколения, в укреплении института семьи и обеспечении стабильности нашего общества неоценима. И всем тем лучшим, чем гордится наша страна, мы обязаны именно вам, воспитывающим достойных граждан и тружеников родной Беларуси, – отметил Сергей Анатольевич. – Кроме выполнения своего священного материнского долга, вы самоотверженно трудитесь во всех отраслях: экономике, агропромышленном комплексе и социальной сфере, внося неоценимый вклад в развитие нашего района. На Будакошелевщине живут замечательные женщины, успешно сочетающие профессиональные достижения с заботой о семье и детях».

Особые слова благодарности Сергей Халдай адресовал многодетным матерям, женщинам, воспитывающим приемных детей, а также матерям, чьи сыновья и дочери достойно выполняют свой воинский долг, защищая нашу Родину. Их пример – образец силы духа, стойкости и безграничной любви.

На сегодняшний день в районе проживают 497 многодетных семей, в которых воспитывается 1353 ребенка, и 35 детей – в 20 приемных семьях, в доме семейного типа – 7 приемных детей. 69 женщин Будакошелевщины награждены орденом Матери.

«Статус матери имеет огромное значение в нашем обществе И отрадно, что главной ценностью белорусского госуларства является женщина-мать как хранительница домашнего очага и уюта. На защиту семьи, материнства, детства направлены многие законодательные акты, целевые и региональные программы. Все государственные усилия устремлены на то, чтобы помочь вырастить и воспитать достойное поколение», – резюмировал Сергей Халдай.

Глава депутатского корпуса от имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов, пожелав крепкого здоровья, семейного счастья, мира, благополучия, вручил благодарственные письма райисполкома и сертификаты победительницам районного конкурса «Славим женщину, чье имя – мать»: контролеру района газоснабжения Елене Саплицкой, слесарю по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов Наталье Гапон, заведующему архивом СП «АМИПАК»-ОАО Елене Дробышевской, заведующему отделом музыкально-хореографического и театрального творчества Уваровичского ЦДТ Людмиле Кабаевой, учителю математики Дуравичской школы Ирине Качкиной, учителю начальных классов СШ №1 г. Буда-Кошелево Веронике Козловой, учителю русского языка и литературы Уваровичской школы Татьяне Роговой, методисту отдела комплектования, обработки, маркетинга и рекламы центральной районной библиотеки Раисе Евсеенко, медицинской сестре Уваровичской участковой больницы Марине Гулуевой, педагогу-организатору аграрно-технического колледжа Юлии Осипцовой, начальнику управления централизованного хозяйственного обслуживания центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций района Олесе Байковой, бухгалтеру отдела расчетов по заработной плате учреждений образования и физической культуры центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций района Марине Масленченко, фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи Уваровичской участковой больницы Наталье Степаняк, заведующему кадровым сектором центральной районной больницы Ирине Лутковой, бухгалтеру Дуравичского лесничества опытного лесхоза Екатерине Макеевой, инспектору по кадрам филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Дине Васьковой, заведующему ветеринарной аптекой СУП «Андреевка» Елене Кужановой, бухгалтеру-кассиру ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» Тамаре Лосевой, бригадиру ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Людмиле Киреевой, секретарю приемной СУП «Морозовичи-Агро» Ирине Волченковой.

Денежные сертификаты были предоставлены профсоюзным активом предприятий района. А музыкальные подарки и хорошее настроение подарили мамам Божена Агажельская, Арина Тодорева, Ксения Козлова, Иван Никитин и учащиеся колледжа.

Наталья Логунова

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