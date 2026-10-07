Филиал Транспортной инспекции по Гомельской области информирует, что в целях усиления контроля за соблюдением производителями транспортных работ и услуг законодательства в области транспортной деятельности при выполнении международных автомобильных перевозок в период с 01.10.2026 по 31.10.2026 проводится целевое контрольное мероприятие «Режим труда и отдыха».

Основополагающее в вопросах обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов – соблюдение режима труда и отдыха. Поэтому и требования к водителям в данном случае предъявляются особые. Анализ результатов контрольных мероприятий филиала Транспортной инспекции по Гомельской области показал, что не все водители безусловно выполняют режим труда и отдыха. К примеру, за сентябрь 2026 года специалистами филиала было выявлено более 200 нарушений.

Данное мероприятие направлено на выявление фактов нарушений водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки грузов, режима труда и отдыха.

Это будет комплексная работа: контроль, профилактика, дополнительное информирование перевозчиков о требованиях законодательства. Особое внимание будет уделено соблюдению требований ЕСТР в части режима труда и отдыха, требований к использованию контрольного устройства (тахографа), карточки водителя.

В Транспортной инспекции напомнили, что режим труда и отдыха водителей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки, регламентируется положениями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), заключенного в г. Женева 1 июля 1970 года.

В случае несоблюдения водителями, совершающими международные автомобильные перевозки грузов, установленного режима труда и отдыха, виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством.