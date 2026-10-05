Праздничная атмосфера гарантирована гостям с самого утра, музыка на главных улицах и площади Ленина райцентра будет звучать с 9.00. Здесь развернутся выставка техники, тематические подворья районов Гомельской области. Торговые ряды приглашают за покупками с 10.00.

Торжественным шествием передовики уборочной кампании пройдут по улице Фрунзе в 11.40. Открытие праздника и чествование аграриев запланировано на 13.00.

Главная сцена на площади Ленина не будет пустовать до самого вечера, с 15.30 начнется концертная программа с участием лучших творческих коллективов Гомельщины. В 22.00 гостей ждет фейерверк.

Гомельщина официально