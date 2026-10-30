В Беларуси с 16 ноября вступает в силу обновленное положение о порядке проведения государственного технического осмотра, утвержденное постановлением Совета Министров от 13 мая 2026 года №244. Об этом БЕЛТА сообщили в УП «БЕЛТЕХОСМОТР».



Одно из самых ожидаемых изменений касается смены собственника автомобиля. «Раньше при покупке транспортного средства, на которое уже было получено разрешение на допуск (то есть пройден техосмотр), новый владелец должен был проходить процедуру заново. Это создавало лишние хлопоты. С 16 ноября эта норма отменяется. Если у автомобиля есть действующее разрешение, повторно проходить техосмотр не нужно. Сведения о разрешении будут автоматически переноситься на нового владельца благодаря обмену данными между информационными системами УП «БЕЛТЕХОСМОТР» и МВД», — рассказал заместитель начальника филиала УП «БЕЛТЕХОСМОТР» в Минске Сергей Коровацкий.

В случае, если документ, подтверждающий прохождение техосмотра (бланк разрешения), был утерян или испорчен, то предусмотрена выдача дубликата бланка административного решения. Специалисты предприятия оформят его на основании заявления заинтересованного лица. Также, если в свидетельство о регистрации транспортного средства вносились изменения (например, сменился регистрационный знак), новые данные будут внесены в ранее выданный бланк разрешения.

Внесение платы за получение разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении возможно с использованием платежной системы в ЕРИП. Это наиболее удобный и быстрый способ: оплата поступает оперативно.

В числе других новшеств — обновление формы заявлений на осуществление административных процедур (в том числе на выдачу дубликата разрешения или внесение в него изменений). Чтобы избежать путаницы, новые бланки будут размещены на официальном сайте предприятия gto.by в профильных разделах.

Автовладельцы по-прежнему могут получить разрешение на допуск в электронном виде. Сделать это можно через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга». Изменения направлены на упрощение процедур для граждан и цифровизацию процессов.