Министерство архитектуры и строительства утвердило Изменение №4 в строительные нормы СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов». Новые правила вступят в силу 1 декабря и отменят возможность строить ближе нормативных расстояний. Новшества журналисты Pristalica.by с управлением архитектуры и строительства Минского райисполкома.





Что изменится для застройщиков

Согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства от 25.08.2026 №70, в Беларуси устанавливаются строгие нормативные расстояния при застройке смежных земельных участков. Теперь соблюдение дистанций становится обязательным требованием, не зависящим от договоренностей между соседями.

В соответствии с обновленными строительными нормами, при возведении объектов на своем участке необходимо соблюдать следующие расстояния до границы соседского участка:

жилой дом – не ближе 3 метров;

хозяйственная постройка – не ближе 2 метров.

Ранее данные правила также действовали, однако при согласии смежного землепользователя можно было строить и ближе установленных расстояний – для этого требовалось нотариально заверенное согласие.

– С 1 декабря нотариально заверенное согласие соседа больше не будет являться основанием для отступления от нормативных расстояний, – отмечают в управлении архитектуры и строительства Минского райисполкома.

Расстояние считается не от забора

Один из ключевых моментов – точка отсчета расстояния. Дистанция до границы соседнего участка считается не от забора, а от стен или фундамента (цоколя) строения до юридической границы земельного участка. Как поясняют специалисты, это означает, что привычная практика «отмерить от своего забора» не может отражать настоящую величину. Забор может стоять не на фактической границе участка, а со смещением в ту или иную сторону. В результате даже если визуально до соседского ограждения остается 3 метра, до реальной границы может оказаться меньше.

Поэтому важно вызывать службы для уточнения границ перед началом проектирования и строительства.

Речь идет о службах, выполняющих геодезические и кадастровые работы, которые:

установят фактические координаты границ вашего участка;

границ вашего участка; определят, где именно проходит юридическая граница с соседним участком;

с соседним участком; помогут правильно рассчитать нормативное расстояние от стены или цоколя вашего строения до этой границы.

Что помешает ввести строение в эксплуатацию

Но что делать тем, у кого уже есть согласие на отклонение и оформлена проектная документация, а объект находится в стадии строительства?

– Если произошли изменения при проведении строительных работ, данный факт необходимо зафиксировать путем внесения изменений в проектную документацию. При отступлении от проектной документации при выполнении ведомости технических характеристик в БРТИ будет засвидетельствован факт самовольного строительства, что будет препятствием ввода в эксплуатацию, – объясняют в управлении.

Тем, кто уже получил согласие соседей на отклонение от норм (например, на расстояние 1,20 метра), необходимо внести изменения в проектную документацию до 1 декабря. После вступления новых правил в силу сделать это будет невозможно.

В Минрайисполкоме обращают внимание: Указ №253 от 25 июля 2022 года «Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства» остается в силе.

Кроме того, в случае наличия построек, расположенных на расстоянии менее метра от границы, они могут быть введены в эксплуатацию, но нотариальное согласие при этом получать не требуется.