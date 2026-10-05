В Беларуси вступили в силу новые требования к использованию видеорегистраторов работниками контрольно-ревизорских служб. Об этом БЕЛТА сообщили в Минтрансе.

Инструкция утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 25 августа 2026 года №43. Документ регламентировал порядок ведения съемки при исполнении должностных обязанностей, защиту персональных данных пассажиров и правила хранения и доступа к такой информации.

Работников обязали информировать пассажиров о ведении видео- и аудиозаписи. Запись при проверке проездных документов должна вестись непрерывно. Также должна быть обеспечена защита персональных данных пассажиров.

Доступ к видео- и аудиозаписям разрешается только ограниченному кругу лиц. Кроме того, установлены сроки хранения и использования информации с видеорегистраторов.